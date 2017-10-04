По пути из Воронежа в Тбилиси пассажирский автобус «потерял» водителя
Автоинспекторы
Автоинспекторы
Автобус, который направлялся из Воронежа в столицу Грузии, совершил остановку на Федеральном
Водитель обратился за помощью к сотрудникам батальона ДПС. Полицейские Анзор Машитлов и Алим Шоров на служебном авто догнали автобус, который уже успел отъехать на приличное расстояние.
Позже водитель обратился на телефон «горячей линии» Министерства внутренних дел и выразил благодарность неравнодушным автоинспекторам.