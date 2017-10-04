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13:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

По пути из Воронежа в Тбилиси пассажирский автобус «потерял» водителя

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии помогли водителю автобуса «Воронеж-Тбилиси». Мужчина опоздал на собственный рейс. За руль сел его напарник и продолжил путь по маршруту, забыв коллегу в одном из остановочных пунктов.

Автобус, который направлялся из Воронежа в столицу Грузии, совершил остановку на Федеральном контрольно-пропускном посту «Малка». Как рассказали в МВД по Кабардино-Балкарской Республике, из салона вышли пассажиры и первый водитель. Его коллега — дублирующий водитель — покинул автобус чуть позже. Мужчина отвлёкся и не заметил, как автобус продолжил свой путь.

Водитель обратился за помощью к сотрудникам батальона ДПС. Полицейские Анзор Машитлов и Алим Шоров на служебном авто догнали автобус, который уже успел отъехать на приличное расстояние.

Позже водитель обратился на телефон «горячей линии» Министерства внутренних дел и выразил благодарность неравнодушным автоинспекторам.

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