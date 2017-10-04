По пути из Воронежа в Тбилиси пассажирский автобус «потерял» водителя

Автобус, который направлялся из Воронежа в столицу Грузии, совершил остановку на Федеральном контрольно-пропускном посту «Малка». Как рассказали в МВД по Кабардино-Балкарской Республике, из салона вышли пассажиры и первый водитель. Его коллега — дублирующий водитель — покинул автобус чуть позже. Мужчина отвлёкся и не заметил, как автобус продолжил свой путь.