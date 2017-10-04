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13:18 (мск), источник: Мослента

Белорусский студент убил 12 фазанов в парке Горького

Молодой человек имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере.

Pheasant

Приезжий из Белоруссии задержан по подозрению в убийстве 12 фазанов в птичьем вольере парка Горького. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва». Инцидент произошел 30 сентября.

Задержанный — 21-летний студент Института кино и телевидения (ГИТР). Известно, что он имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере.

Как отмечает РЕН ТВ, белорус умышленно убил птиц.

По данным источника, в отношении молодого человека, находящегося под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Санкция этой статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, ограничение свободы на срок до года, а также арест.

В парке Горького обитают три вида фазанов. Два вольера с ними расположены в Нескучном саду, еще один — в центральной части парка напротив Голицынского пруда.

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