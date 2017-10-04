Белорусский студент убил 12 фазанов в парке Горького
Молодой человек имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере.
Молодой человек имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере.
Приезжий из Белоруссии задержан по подозрению в убийстве 12 фазанов в птичьем вольере парка Горького. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва». Инцидент произошел 30 сентября.
Задержанный — 21-летний студент Института кино и телевидения (ГИТР). Известно, что он имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере.
Как отмечает РЕН ТВ, белорус умышленно убил птиц.
Санкция этой статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, ограничение свободы на срок до года, а также арест.
В парке Горького обитают три вида фазанов. Два вольера с ними расположены в Нескучном саду, еще один — в центральной части парка напротив Голицынского пруда.