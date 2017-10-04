Доцента кафедры математики в Петербурге приговорили к штрафу за взятки на экзаменах

Бывший преподаватель и доцент кафедры математики Петербургского государственного морского технического университета Леон Тер-Акопянц ставил своим студентам оценки за экзамен не за знания и не за красивые глаза, а за материальное вознаграждение. Не знает студент ответа — не беда. Были бы деньги.