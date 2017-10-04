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13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Доцента кафедры математики в Петербурге приговорили к штрафу за взятки на экзаменах

Доказано двадцать случаев, когда преподаватель ставил отметку за деньги.

Бывший преподаватель и доцент кафедры математики Петербургского государственного морского технического университета Леон Тер-Акопянц ставил своим студентам оценки за экзамен не за знания и не за красивые глаза, а за материальное вознаграждение. Не знает студент ответа — не беда. Были бы деньги.

Суд посчитал доказанным, что Тер-Акопянц, являясь преподавателем, доцентом кафедры математики СПбГМТУ, находясь на своем рабочем месте, получал от студентов вуза денежные средства за сдачу экзаменов без фактической проверки их знаний. Затем фигурант вносил соответствующие записи в зачетные книжки.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По всем 20 эпизодам Тер-Акопянц признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в размере 800 тысяч рублей штрафа, а также лишения права заниматься преподавательской деятельностью на один год.

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