Доцента кафедры математики в Петербурге приговорили к штрафу за взятки на экзаменах
Доказано двадцать случаев, когда преподаватель ставил отметку за деньги.
Доказано двадцать случаев, когда преподаватель ставил отметку за деньги.
Бывший преподаватель и доцент кафедры математики Петербургского государственного морского технического университета Леон
Суд посчитал доказанным, что Тер-Акопянц, являясь преподавателем, доцентом кафедры математики СПбГМТУ, находясь на своем рабочем месте, получал от студентов вуза денежные средства за сдачу экзаменов без фактической проверки их знаний. Затем фигурант вносил соответствующие записи в зачетные книжки.
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