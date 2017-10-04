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13:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске загорелся склад на заводе «Сибсельмаш»

Возгорание произошло на улице Станционной, огонь охватил площадь около 400 квадратных метров, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске загорелся склад на заводе «Сибсельмаш», рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

По данным очевидцев, огнем охвачено более 400 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарные и врачи «Скорой помощи».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вести» следят за развитием событий.

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