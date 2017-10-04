В Новосибирске загорелся склад на заводе «Сибсельмаш»
Возгорание произошло на улице Станционной, огонь охватил площадь около 400 квадратных метров, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Возгорание произошло на улице Станционной, огонь охватил площадь около 400 квадратных метров, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске загорелся склад на заводе «Сибсельмаш», рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
По данным очевидцев, огнем охвачено более 400 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарные и врачи «Скорой помощи».
«Вести» следят за развитием событий.