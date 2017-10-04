На объектах эвакуации в Челябинске работают сотрудники Росгвардии
Сегодня Челябинск атаковали телефонные террористы.
Сегодня Челябинск атаковали телефонные террористы.
Массовые звонки продолжаются. По некоторым данным, «заминированы» уже 14 зданий. На объектах эвакуации в Челябинске работают сотрудники Росгвардии. Об этом корреспонденту ГТРК «Южный Урал» сообщили в
«К объектам эвакуации приближены наружные наряды вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Для обследования на места выехали
Напомним, в Челябинске продолжают поступать сообщения об эвакуации из школ № 147,103, первой гимназии и других.
Напомним, ранее появились сообщения о подозрительных предметах в зданиях правительства Челябинской области, в том числе резиденции губернатора, нескольких министерств, администрации Челябинска. Неизвестные по телефону сообщили, что в этих зданиях якобы обнаружены предметы, представляющие опасность. В срочном порядке были эвакуированы все сотрудники и посетители зданий. В