Массовые звонки продолжаются. По некоторым данным, «заминированы» уже 14 зданий. На объектах эвакуации в Челябинске работают сотрудники Росгвардии. Об этом корреспонденту ГТРК «Южный Урал» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«К объектам эвакуации приближены наружные наряды вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Для обследования на места выехали инженерно-технические группы ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области», — рассказал представитель ведомства.

Напомним, в Челябинске продолжают поступать сообщения об эвакуации из школ № 147,103, первой гимназии и других.