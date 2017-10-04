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13:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На объектах эвакуации в Челябинске работают сотрудники Росгвардии

Сегодня Челябинск атаковали телефонные террористы.

Массовые звонки продолжаются. По некоторым данным, «заминированы» уже 14 зданий. На объектах эвакуации в Челябинске работают сотрудники Росгвардии. Об этом корреспонденту ГТРК «Южный Урал» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«К объектам эвакуации приближены наружные наряды вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Для обследования на места выехали инженерно-технические группы ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области», — рассказал представитель ведомства.

Напомним, в Челябинске продолжают поступать сообщения об эвакуации из школ № 147,103, первой гимназии и других.

Напомним, ранее появились сообщения о подозрительных предметах в зданиях правительства Челябинской области, в том числе резиденции губернатора, нескольких министерств, администрации Челябинска. Неизвестные по телефону сообщили, что в этих зданиях якобы обнаружены предметы, представляющие опасность. В срочном порядке были эвакуированы все сотрудники и посетители зданий. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что проводится проверка и розыск звонивших.

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