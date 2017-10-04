Экс-директор школы в Могилеве попался на «лишних» премиях

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий» (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь) в отношении бывшего директора одной из школ области. В нарушение законодательства он давал приказы бухгалтеру начислять необоснованные премии ограниченному кругу должностных лиц и работников школы.
«Подписывая соответствующие приказы о премировании, директор умышленно игнорировал факт наличия аналогичных приказов за тот же период времени, по которым работники школы уже были премированы. Противоправные действия бывшего директора повлекли тяжкие последствия в виде необоснованного расходования бюджетных средств», — сообщила Шумейко.
Общая сумма ущерба составила 18441 рубль. Материалы для предварительного расследования по делу переданы в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.