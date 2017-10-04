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14:28 (мск), источник: Sputnik.by

Экс-директор школы в Могилеве попался на «лишних» премиях

Старший помощник прокурора Могилевской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям Елена Шумейко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела по факту превышения служебных полномочий директором одной из школ в Могилеве.

Источник: Sputnik.by

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий» (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь) в отношении бывшего директора одной из школ области. В нарушение законодательства он давал приказы бухгалтеру начислять необоснованные премии ограниченному кругу должностных лиц и работников школы.

«Подписывая соответствующие приказы о премировании, директор умышленно игнорировал факт наличия аналогичных приказов за тот же период времени, по которым работники школы уже были премированы. Противоправные действия бывшего директора повлекли тяжкие последствия в виде необоснованного расходования бюджетных средств», — сообщила Шумейко.

Общая сумма ущерба составила 18441 рубль. Материалы для предварительного расследования по делу переданы в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.

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