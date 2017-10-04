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13:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом матрос погиб при проверке компрессора на судне

Моторист-матрос погиб при проверке судна в городе Краснослободск Среднеахтубинского района.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Южном Следственном управлении на транспорте СК России, несчастный случай произошел 3 октября, во вторник, на судне «Брандвахта-11».

«Моторист-матрос был смертельно травмирован при производстве работ по проверке подрывного клапана на компрессоре судна, расположенного на территории ФБУ «Волжская государственная бассейновое управление водных путей и судоходства», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, по факту гибели мужчины 1956 года рождения организована проверка.

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