Воронежский облсуд вновь оставил под стражей попавшего под следствие адвоката

Источник: AP 2017

Ленинский райсуд оставил его под стражей еще на два месяца на заседании 21 сентября. Областной суд отказал адвокату. Шмаков пробудет в СИЗО до 26 ноября, сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 34-летний юирст потребовал 4 млн рублей у клиентки, мужа которой обвиняют в особо тяжком экономическом преступлении. За эти деньги он обещал договориться с судом, чтобы мужчине выбрали более мягкую меру пресечения. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Шмакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 3 августа. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы. Николай Шмаков уже пытался обжаловать заключение под стражу, но облсуд оставил его в СИЗО на заседании 9 августа.

Отец адвоката Иван Шмаков — судья облсуда — подал в отставку в начале сентября. По решению Квалификационной коллегии судей Воронежской области он сложит с себя полномочия 2 ноября 2017 года.

Дело в отношении Николая Шмакова связывают с коррупционным скандалом вокруг зеленого блокнота, который изъяли у адвоката Марии Григорашенко. Юриста задержали после получения денег от родственников клиента у здания Левобережного райсуда 11 мая 2016 года. По версии следствия, женщина потребовала 2 млн рублей, чтобы договориться с судьями. У адвоката нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения.