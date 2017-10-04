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13:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд вновь оставил под стражей попавшего под следствие адвоката

Попавший под следствие адвокат Николай Шмаков обжаловал продление ареста в облсуде во вторник, 3 октября.

Источник: AP 2017

Ленинский райсуд оставил его под стражей еще на два месяца на заседании 21 сентября. Областной суд отказал адвокату. Шмаков пробудет в СИЗО до 26 ноября, сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 34-летний юирст потребовал 4 млн рублей у клиентки, мужа которой обвиняют в особо тяжком экономическом преступлении. За эти деньги он обещал договориться с судом, чтобы мужчине выбрали более мягкую меру пресечения. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Шмакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 3 августа. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы. Николай Шмаков уже пытался обжаловать заключение под стражу, но облсуд оставил его в СИЗО на заседании 9 августа.

Отец адвоката Иван Шмаков — судья облсуда — подал в отставку в начале сентября. По решению Квалификационной коллегии судей Воронежской области он сложит с себя полномочия 2 ноября 2017 года.

Дело в отношении Николая Шмакова связывают с коррупционным скандалом вокруг зеленого блокнота, который изъяли у адвоката Марии Григорашенко. Юриста задержали после получения денег от родственников клиента у здания Левобережного райсуда 11 мая 2016 года. По версии следствия, женщина потребовала 2 млн рублей, чтобы договориться с судьями. У адвоката нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения.

Сразу после этого ушли в отставку председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов в мае 2016 года. Нового руководителя искали больше года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды отклоняла все кандидатуры на эту должность. ВККС рекомендовала на пост руководителя действующего главу Саратовского облсуда Василия Тарасова 6 июля.

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