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13:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Кобрине трое школьников украли урну для пожертвований

В милицию райцентра обратилась заведующая одного из магазинов и сообщила, что неизвестные похитили урну для пожертвований с деньгами.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

При просмотре камер видеонаблюдения оперативники установили, что кражу совершили две 14-летние девочки и 11-летний мальчик.

Подробности у официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко:

— Урна для пожертвований принадлежала 26-летнему кобринчанину и предназначалась для сбора средств на лечение его больного ребенка. На момент кражи в ней находилось 242,74 рубля. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность школьников к подобным кражам.

Кстати, хлопот взрослым эта троица доставляла немало. Как рассказал Сергей Дученко, школьников по заявлениям их родителей уже разыскивала милиция за то, что они ушли из дома. В это время, как выяснилось, школьники и украли урну.

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