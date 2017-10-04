В Кобрине трое школьников украли урну для пожертвований
В милицию райцентра обратилась заведующая одного из магазинов и сообщила, что неизвестные похитили урну для пожертвований с деньгами.
В милицию райцентра обратилась заведующая одного из магазинов и сообщила, что неизвестные похитили урну для пожертвований с деньгами.
При просмотре камер видеонаблюдения оперативники установили, что кражу совершили две 14-летние девочки и 11-летний мальчик.
Подробности у официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко:
— Урна для пожертвований принадлежала 26-летнему кобринчанину и предназначалась для сбора средств на лечение его больного ребенка. На момент кражи в ней находилось 242,74 рубля. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность школьников к подобным кражам.
Кстати, хлопот взрослым эта троица доставляла немало. Как рассказал Сергей Дученко, школьников по заявлениям их родителей уже разыскивала милиция за то, что они ушли из дома. В это время, как выяснилось, школьники и украли урну.