В Кобрине трое школьников украли урну для пожертвований

— Урна для пожертвований принадлежала 26-летнему кобринчанину и предназначалась для сбора средств на лечение его больного ребенка. На момент кражи в ней находилось 242,74 рубля. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность школьников к подобным кражам.

Кстати, хлопот взрослым эта троица доставляла немало. Как рассказал Сергей Дученко, школьников по заявлениям их родителей уже разыскивала милиция за то, что они ушли из дома. В это время, как выяснилось, школьники и украли урну.