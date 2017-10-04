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14:08 (мск), источник: Новости Перми

Мужчина ограбил женщину, находясь в гостях у знакомых

31-летний житель Кудымкара с уголовным прошлым признан виновным в совершении разбоя. В мае 2017 года он напал на женщину и сорвал с нее золотую сережку.

В день преступления мужчина был в гостях в частном доме по улице Советской Армии. В компании знакомых он употреблял спиртное. Потом в дом зашла еще одна гостья.

Преступник заметил, как она поднимается по лестнице и напал на нее. Силой он сорвал с правого уха женщины золотую сережку. Потом он хотел сорвать и вторую сережку, но женщина оказала сопротивление. Вор скрылся.

Причиненный материальный ущерб составил свыше трех тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали нападавшего. На время следствия он находился под стражей.

Суд приговорил прикамца к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему предстоит также выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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