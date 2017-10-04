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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Силовики раскрыли нападение на магазин элитной одежды

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на бутик «Элементы роскоши», совершенное в марте этого года.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, в сентябре по подозрению в совершении этого преступления были задержаны жители Перми Александр Патрушев и Бесик Хупения.

Последний, по данным открытых источников, является чемпионом Пермского края по боевому самбо 2011 года.

Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста, обоим следователем следственного управления УМВД Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как считает следствие, Хупения и Патрушев совершили разбойное нападение на магазин вместе с иными лицами 18 марта этого года. Угрожая продавцам предметом, похожим на противопехотную оборонительную гранату Ф-1, они потребовали у продавцов передать им имущество торговой точки. Но продавцы оказали нападавшим активное сопротивления, из-за чего похитить одежду они не смогли, но испортили часть товара, выставленного на продажу.

Преступление было раскрыто сотрудниками управления уголовного розыска краевого главка МВД и УФСБ по Пермскому краю. По месту жительства Бесика Хупении, Александра Патрушева и их предполагаемых подельников были проведены обыски, в ходе которых были изъяты травматический и пневматический пистолеты, заглушку от гранаты Ф-1, несколько десятков сим-карт и банковских карт. Последнее дало повод для проверки задержанных на предмет участия в незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств.

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