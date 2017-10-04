Силовики раскрыли нападение на магазин элитной одежды

Как рассказали знакомые с ситуацией источники, в сентябре по подозрению в совершении этого преступления были задержаны жители Перми Александр Патрушев и Бесик Хупения.

Последний, по данным открытых источников, является чемпионом Пермского края по боевому самбо 2011 года.

Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста, обоим следователем следственного управления УМВД Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как считает следствие, Хупения и Патрушев совершили разбойное нападение на магазин вместе с иными лицами 18 марта этого года. Угрожая продавцам предметом, похожим на противопехотную оборонительную гранату Ф-1, они потребовали у продавцов передать им имущество торговой точки. Но продавцы оказали нападавшим активное сопротивления, из-за чего похитить одежду они не смогли, но испортили часть товара, выставленного на продажу.