Силовики раскрыли нападение на магазин элитной одежды
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на бутик «Элементы роскоши», совершенное в марте этого года.
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на бутик «Элементы роскоши», совершенное в марте этого года.
Как рассказали знакомые с ситуацией источники, в сентябре по подозрению в совершении этого преступления были задержаны жители Перми Александр Патрушев и Бесик Хупения.
Последний, по данным открытых источников, является чемпионом Пермского края по боевому самбо 2011 года.
Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста, обоим следователем следственного управления УМВД Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Как считает следствие, Хупения и Патрушев совершили разбойное нападение на магазин вместе с иными лицами 18 марта этого года. Угрожая продавцам предметом, похожим на противопехотную оборонительную гранату Ф-1, они потребовали у продавцов передать им имущество торговой точки. Но продавцы оказали нападавшим активное сопротивления,
Преступление было раскрыто сотрудниками управления уголовного розыска краевого главка МВД и УФСБ по Пермскому краю. По месту жительства Бесика Хупении, Александра Патрушева и их предполагаемых подельников были проведены обыски, в ходе которых были изъяты травматический и пневматический пистолеты, заглушку от гранаты Ф-1, несколько десятков