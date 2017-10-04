Массовая драка молодежи в омских Нефтяниках попала на видео
В соцсети «ВКонтакте» появился паблик под названием «Забивы». Группа, если верить контенту, посвящена массовым дракам в городе.
В соцсети «ВКонтакте» появился паблик под названием «Забивы». Группа, если верить контенту, посвящена массовым дракам в городе.
В частности, здесь опубликовано видео, как утверждается, с дракой в Советском округе Омска.
На кадрах видно парней подросткового возраста. Они активно выясняют отношения.
Впрочем, пока не ясно, действительно ли на кадрах Омск. По фону сложно определить геолокацию.