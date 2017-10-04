На турнире в Сочи хоккейный тренер ударил ребенка клюшкой

Инцидент произошел в Сочи во время матча, где в середине сентября прошло первенство Московской области. На видео, которое попало в интернет, тренер на скамейке запасных взял клюшку у игрока своей команды и ударил другого ребенка по спине, от чего мальчик упал.

«Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше», — рассказал пострадавший изданию «Подмосковье сегодня».

После того как ребенок посетил медицинское учреждение, на тренера завели уголовное дело. В «Луче» заявили, что после инцидента Александра Троицкого уволили, отметив, что его удалили с турнира в Сочи.

Троицкий отказался от комментариев, но признал свою вину. Его воспитанники рассказали, что скучают по тренеру, несмотря на его грубость.

«Хоккей — очень эмоциональный вид спорта. Мы жалеем, что он покинул нас, хотим, чтобы вернулся. Он всегда мог подсказать, как правильно делать упражнение», — сказал хоккеист.

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