На турнире в Сочи хоккейный тренер ударил ребенка клюшкой
В Сочи тренер детской хоккейной команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий ударил клюшкой игрока своей команды.
В Сочи тренер детской хоккейной команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий ударил клюшкой игрока своей команды.
Инцидент произошел в Сочи во время матча, где в середине сентября прошло первенство Московской области. На видео, которое попало в интернет, тренер на скамейке запасных взял клюшку у игрока своей команды и ударил другого ребенка по спине, от чего мальчик упал.
«Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше», — рассказал пострадавший изданию «Подмосковье сегодня».
После того как ребенок посетил медицинское учреждение, на тренера завели уголовное дело. В «Луче» заявили, что после инцидента Александра Троицкого уволили, отметив, что его удалили с турнира в Сочи.
Троицкий отказался от комментариев, но признал свою вину. Его воспитанники рассказали, что скучают по тренеру, несмотря на его грубость.
«Хоккей — очень эмоциональный вид спорта. Мы жалеем, что он покинул нас, хотим, чтобы вернулся. Он всегда мог подсказать, как правильно делать упражнение», — сказал хоккеист.
Как сообщали Юга.ру, в апреле девочку госпитализировали после того, как в нее попала шайба на матче хоккейного клуба «Ростов». Месяцем раньше гандболистка из сборной Ростовской области во время матча намеренно наступила сопернице на голову.