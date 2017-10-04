В Челябинске массово эвакуировали школы и госучреждения

Проведена эвакуация людей, идет поиск подозрительных предметов, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

— Мероприятия проводятся в связи с сообщениями о якобы обнаруженных предметах, представляющих опасность, — пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. — Информация о количестве административных зданий, в которых проведена эвакуация, уточняется.

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По данным из собственных источников «РГ», сообщения с угрозами начали массированно поступать в середине дня. Из-за антитеррористических мероприятий оцеплены здания правительства региона, мэрии Челябинска, УФАС, минобра, минсельхоза и некоторых других административных зданий. Учащихся школ вместе с преподавателями по тревоге вывели из зданий.

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Старшеклассников сразу распустили по домам. Для начальной школы в близлежащих зданиях организованы эвакопункты, откуда их забирают домой родители.

— Видимо, кто-то решил так отметить 85 лет сил гражданской обороны России, — прокомментировал ситуацию министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. — Уверен, что силы правопорядка достойно отблагодарят оригинала…

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