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14:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Добрянском районе ищут 69-летнего Юрия Сазыкина

Мужчина приехал из города на электричке, но до дачи в Дивье не добрался.

В Добрянском районе пропал 69-летний Юрий Сазыкин. Мужчина 2 октября приехал на вечерней электричке до станции «22 километр», но до дачи в Дивье не добрался.

«Он должен был позвонить мне в 20.00 часов, но связался со мной позже. Сказал, что потерялся, не может найти дорогу домой. Мы с сыном пошли его искать, на следующий день обнаружили на траве около тропинки его вещи — рюкзак, сапоги, кепку и телефон», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» жена пропавшего Галина Сёмушкина.

Родные обратились за помощью в полицию, поисками занимаются правоохранители. Жена пропавшего просит всех, кто что-то знает о месте нахождения Юрия Сазыкина, позвонить по телефону 89617595956.

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