В Добрянском районе ищут 69-летнего Юрия Сазыкина

В Добрянском районе пропал 69-летний Юрий Сазыкин. Мужчина 2 октября приехал на вечерней электричке до станции «22 километр», но до дачи в Дивье не добрался.

«Он должен был позвонить мне в 20.00 часов, но связался со мной позже. Сказал, что потерялся, не может найти дорогу домой. Мы с сыном пошли его искать, на следующий день обнаружили на траве около тропинки его вещи — рюкзак, сапоги, кепку и телефон», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» жена пропавшего Галина Сёмушкина.