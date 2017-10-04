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14:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители Копейска сообщили об эвакуации административного здания

В Челябинске эвакуированы десятки объектов.

Эвакуация административных зданий, произошедшая в Челябинске днём 4 октября, затронула и соседний Копейск, об этом жители города рассказали в соцсети.

«Сегодня с 14 до 15 часов в посёлке Потанино был вызов о том, что в здании бомба, улица Театральная 4а. Всех вывели на улицу, бомба не была обнаружена», — рассказал пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Отметим, что по указанному адресу располагается Потанинский территориальный отдел администрации Копейского городского округа.

Напомним, в Челябинске людей эвакуировали из зданий областного правительства и городской администрации, экстренные службы также оцепили несколько школ, учеников отправили по домам. В полиции факт получения звонков о якобы заложенных взрывных устройствах подтвердили, ведётся розыск лиц, сделавших звонки.

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