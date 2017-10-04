Жители Копейска сообщили об эвакуации административного здания

Эвакуация административных зданий, произошедшая в Челябинске днём 4 октября, затронула и соседний Копейск, об этом жители города рассказали в соцсети.

«Сегодня с 14 до 15 часов в посёлке Потанино был вызов о том, что в здании бомба, улица Театральная 4а. Всех вывели на улицу, бомба не была обнаружена», — рассказал пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Отметим, что по указанному адресу располагается Потанинский территориальный отдел администрации Копейского городского округа.