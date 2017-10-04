Калининградец получил условный срок за попытку вывезти военную информацию в ОАЭ

По данным оперативников, работник АО «150 Авиационный ремонтный завод», по просьбе иностранной организации отсканировал ремонтно-техническую документацию, которая является продукцией военного назначения. Полученную информацию он планировал вывезти в Эмираты. Попытку вывоза пресекли в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники». 6 сентября 2017 года Гурьевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 5 месяцев условно. Испытательный срок составит три года.