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16:34 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец получил условный срок за попытку вывезти военную информацию в ОАЭ

Житель Калининградской области получил условный срок за попытку вывезти военную информацию в Объединённые арабские эмираты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Источник: Клопс.ru

По данным оперативников, работник АО «150 Авиационный ремонтный завод», по просьбе иностранной организации отсканировал ремонтно-техническую документацию, которая является продукцией военного назначения. Полученную информацию он планировал вывезти в Эмираты. Попытку вывоза пресекли в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники». 6 сентября 2017 года Гурьевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 5 месяцев условно. Испытательный срок составит три года.

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