Калининградец получил условный срок за попытку вывезти военную информацию в ОАЭ
Житель Калининградской области получил условный срок за попытку вывезти военную информацию в Объединённые арабские эмираты. Об этом сообщает
Житель Калининградской области получил условный срок за попытку вывезти военную информацию в Объединённые арабские эмираты. Об этом сообщает
По данным оперативников, работник АО «150 Авиационный ремонтный завод», по просьбе иностранной организации отсканировал
В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники». 6 сентября 2017 года Гурьевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 5 месяцев условно. Испытательный срок составит три года.