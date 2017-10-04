Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каталония провела референдум: победу одержала Россия
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Крупнейший в РФ ретейлер выставил на продажу часть гипермаркетов
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
14:09 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге вынес решение о заочном аресте банкира Гительсона

С. — ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в среду вынес постановление о заочном аресте недавно вышедшего на свободу экс-председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» Александра Гительсона, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Банкир Гительсон осужден на три года за хищение из бюджета Ленобласти

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о заочном аресте Александра Гительсона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере — ред.)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило ГСУСК по Петербургу, на 11 июля Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Во вторник Санкт-Петербургский городской суд признал соответствующее постановление следователя законным.

По данным ОПС, 18 августа 2017 года Гительсон был объявлен также в международный розыск.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело о мошенничестве.

Ранее обвинение в мошенничестве Гительсону было уже предъявлено, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии. В 2013 году экс-банкир был экстрадирован в Россию по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей из входящего в ОАО «Банк ВЕФК» Инкасбанка. В мае этого года экс-банкир вышел на свободу.

В июне 2017 года в главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Мы будем блокировать Украину': Москву просят о союзе против Киева
Что заставило полицейского из США попросить убежище в России
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
В ФСБ заявили о планах ИГ создать новые ячейки
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь