Суд в Петербурге вынес решение о заочном аресте банкира Гительсона
С. — ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в среду вынес постановление о заочном аресте недавно вышедшего на свободу
С. — ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в среду вынес постановление о заочном аресте недавно вышедшего на свободу
«Василеостровский районный суд
Как ранее сообщило ГСУСК по Петербургу, на 11 июля Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Во вторник
По данным ОПС, 18 августа 2017 года Гительсон был объявлен также в международный розыск.
По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело о мошенничестве.
Ранее обвинение в мошенничестве Гительсону было уже предъявлено, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии. В 2013 году
В июне 2017 года в главное следственное управление Следственного комитета России по