Пожар на складе с кислородными баллонами в Новосибирске локализован
Площадь возгорания составила 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши.
Площадь возгорания составила 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши.
НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожар в промышленной зоне Новосибирска на левом берегу Оби, где загорелось помещение, в котором располагались производство пенопласта и сварочный цех с кислородными баллонами, локализован, сообщили ТАСС в
«Пожар локализован на площади 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши. В помещении находился сварочный цех с кислородными баллонами и производство и хранение пенопласта», — уточнили в
Специалисты продолжают работать на месте пожара, угрозы населению нет.