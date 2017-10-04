Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Под угрозой клиенты банков: ЦБ предупредил о схеме мошенничества
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Как правильно подготовить дачу к зиме
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
15:33 (мск), источник: ТАСС

Пожар на складе с кислородными баллонами в Новосибирске локализован

Площадь возгорания составила 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши.

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Пожар в промышленной зоне Новосибирска на левом берегу Оби, где загорелось помещение, в котором располагались производство пенопласта и сварочный цех с кислородными баллонами, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Пожар локализован на площади 500 кв. метров, произошло частичное обрушение крыши. В помещении находился сварочный цех с кислородными баллонами и производство и хранение пенопласта», — уточнили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты продолжают работать на месте пожара, угрозы населению нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь