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15:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Интерпол задержал в Англии разыскиваемого за грабеж жителя Иркутска

Мужчина совершил преступления в 2013 году.

Источник: Reuters

Интерпол задержал в Лондоне Великобритании, находившегося в розыске за грабеж жителя Иркутска. Данное преступление было совершенно в областном центре в 2013 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России.

Обвиняемый за грабеж был доставлен из Лондона в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России.

«В июле 2013 года в Иркутске фигурант ограбил случайного прохожего, отняв у него мобильный телефон. Жертва незамедлительно обратилась в полицию, и подозреваемый был задержан по горячим следам. В ходе разбирательства выяснилось, что за три дня до совершенного преступления он был осужден условно на 3,5 года Октябрьским районным судом Иркутска по двум эпизодам за грабеж», — отметили в ведомстве.

На период следственных действий по новому преступлению обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде. Однако в назначенное время не явился в суд, его объявили в розыск по каналам Интерпола, после чего в ходе оперативных мероприятий задержали в Англии.

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