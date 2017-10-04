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14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

СМИ: В Башкирии скрывается преступник из Татарстана

В силовых ведомствах прокомментировали информацию.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 3 сентября, в некоторых СМИ Башкирии появилась информация о том, что в республике скрывается некий преступник из Татарстана, который совершил «опасное преступление». В качестве доказательства прилагали ориентировку на молодого парня худощавого телосложения.

Однако в Следственном комитете Башкирии информацию не подтвердили. Тогда мы решили позвонить в Татарстан, по номеру, который был указан на ориентировке.

— Действительно, мы разыскиваем этого мужчину. Однако мы не давали информации, что он скрывается в Башкирии. Технически он может находиться в любом регионе страны, — объяснил следователь.

Но, во всяком случае, если вы заметили этого мужчину, пожалуйста, свяжетесь со следователями из Татарстана по телефону 8 (843) 554−03−81.

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