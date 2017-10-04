СМИ: В Башкирии скрывается преступник из Татарстана

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 3 сентября, в некоторых СМИ Башкирии появилась информация о том, что в республике скрывается некий преступник из Татарстана, который совершил «опасное преступление». В качестве доказательства прилагали ориентировку на молодого парня худощавого телосложения.

Однако в Следственном комитете Башкирии информацию не подтвердили. Тогда мы решили позвонить в Татарстан, по номеру, который был указан на ориентировке.

— Действительно, мы разыскиваем этого мужчину. Однако мы не давали информации, что он скрывается в Башкирии. Технически он может находиться в любом регионе страны, — объяснил следователь.