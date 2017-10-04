СМИ: В Башкирии скрывается преступник из Татарстана
В силовых ведомствах прокомментировали информацию.
В силовых ведомствах прокомментировали информацию.
Вчера, 3 сентября, в некоторых СМИ Башкирии появилась информация о том, что в республике скрывается некий преступник из Татарстана, который совершил «опасное преступление». В качестве доказательства прилагали ориентировку на молодого парня худощавого телосложения.
Однако в Следственном комитете Башкирии информацию не подтвердили. Тогда мы решили позвонить в Татарстан, по номеру, который был указан на ориентировке.
— Действительно, мы разыскиваем этого мужчину. Однако мы не давали информации, что он скрывается в Башкирии. Технически он может находиться в любом регионе страны, — объяснил следователь.
Но, во всяком случае, если вы заметили этого мужчину, пожалуйста, свяжетесь со следователями из Татарстана по телефону