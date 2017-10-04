В Новосибирске загорелись склады с кислородными баллонами
На территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе произошел крупный пожар. В горящем помещении находятся баллоны с кислородом и пропаном.
На территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе произошел крупный пожар. В горящем помещении находятся баллоны с кислородом и пропаном.
Площадь пожара составляет уже более 500 квадратных метров.
— Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 16 часов18 минут, — сообщил «РГ» руководитель
Тушение пожара осложняется тем, что внутри склада находится большое количество баллонов с кислородом и пропаном, рядом расположен цех по производству пенопласта.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.