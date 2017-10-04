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14:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске загорелись склады с кислородными баллонами

На территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе произошел крупный пожар. В горящем помещении находятся баллоны с кислородом и пропаном.

Площадь пожара составляет уже более 500 квадратных метров.

— Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 16 часов18 минут, — сообщил «РГ» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — На место происшествия выехало несколько боевых расчетов — по повышенной сложности. На момент прибытия пожарных было установлено, что происходит открытое горение внутри склада, также горит крыша.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тушение пожара осложняется тем, что внутри склада находится большое количество баллонов с кислородом и пропаном, рядом расположен цех по производству пенопласта.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.

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