В Новосибирске загорелись склады с кислородными баллонами

— Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 16 часов18 минут, — сообщил «РГ» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — На место происшествия выехало несколько боевых расчетов — по повышенной сложности. На момент прибытия пожарных было установлено, что происходит открытое горение внутри склада, также горит крыша.