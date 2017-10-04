И.о. руководителя Островного лесничества на Байкале подозревают в хищении средств

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, женщине может грозить до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователями совместно с отделом экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Иркутской области по оперативной информации, полученной от сотрудников объединенной дирекции, установлен факт использования своего служебного положения и.о. руководителя ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного заповедника “Байкало-Ленский” и Прибайкальского национального парка».

«Женщина с участием неустановленных следствием лиц при оформлении платных разрешений-договоров на посещение подведомственных лесничеству территорий, указывала в документах меньшее количество посетителей подконтрольной территории, а также полученные от них суммы. Таким образом, директор и неустановленные лица совершили хищение денег», — отметили в ведомстве.