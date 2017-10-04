Мошенник выманил у доверчивых жителей Екатеринбурга 13 миллионов

В суде установлено, что с июля 2002 года обвиняемый под видом бизнесмена похищал деньги своих знакомых. Он предлагал им купить автомобиль в Германии по низкой цене и доставить его в Екатеринбург. Также он предлагал вложить деньги в его несуществующий бизнес, обещая вернуть деньги после того, как получит прибыль от перепродажи машин. На деле же он ничего возвращать не собирался, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы половчее обмануть, он выдавал расписки с указанием даты возврата занятой суммы. Когда же срок подходил, он начинал избегать кредиторов, при этом продолжая занимать деньги у других. Чтобы еще больше усыпить бдительность заимодавцев, он порой отдавал незначительные деньги.

Всего от действий «бизнесмена» пострадало 15 потерпевших, их ущерб составил свыше 13,2 млн рублей.

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств гособвинения признал его виновным по статьям УК РФ о мошенничестве со значительным ущербом, а также в крупном размере.

По четырем эпизодам у него истек срок давности, по остальным же суд приговорил его к отсидке в колонии общего режима на девять лет. Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении им ущерба.