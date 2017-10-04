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14:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Полиция прокомментировала случаи «минирования» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября, ФедералПресс. В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что звонки о якобы опасных предметах и устройствах поступали не в полицию, как это было в сентябре, а в конкретные учреждения. Пока не ясно, откуда и по каким каналам связи поступали звонки и от злоумышленников.

По данным пресс-службы южноуральской полиции, сотрудники ведомства продолжают проверки зданий, которые называли телефонные террористы.

На местах работают взрывотехники и кинологи с собаками, дежурят МЧС и бригады скорой помощи.

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«Было довольно много звонков о якобы нахождении предмета, которые могут представлять угрозу, по всем сообщениям были осуществлены выезды, и в настоящее время продолжается работа по обследованию объектов на наличие подозрительных предметов. Звонки поступали в учреждения, после чего их сотрудники в соответствии с инструкцией звонили в единую диспетчерскую службу, и сообщали в полицию. Часть объектов уже проверена, ничего опасного не обнаружено», — сообщил «ФедералПресс» начальник отделения по взаимодействию со средствами массовой информации, майор внутренней службы Григорий Макеев.

В полиции также уточнили, что устанавливать, откуда поступили звонки, будет УФСБ России по Челябинской области.

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Напомним, в сентябре поступило более десятка звонков также о нахождении потенциально опасных предметов в зданиях торгово-развлекательных комплексов и гостиниц Челябинска и Копейска. Тогда злоумышленники использовали IP-телефонию. Были возбуждены уголовные дела.

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Напомним, на прошлой неделе аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге, где за один день телефонные террористы «заминировали» более 150 зданий.

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