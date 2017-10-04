Полиция прокомментировала случаи «минирования» в Челябинске

«Было довольно много звонков о якобы нахождении предмета, которые могут представлять угрозу, по всем сообщениям были осуществлены выезды, и в настоящее время продолжается работа по обследованию объектов на наличие подозрительных предметов. Звонки поступали в учреждения, после чего их сотрудники в соответствии с инструкцией звонили в единую диспетчерскую службу, и сообщали в полицию. Часть объектов уже проверена, ничего опасного не обнаружено», — сообщил «ФедералПресс» начальник отделения по взаимодействию со средствами массовой информации, майор внутренней службы Григорий Макеев.