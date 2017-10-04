В ФСБ опровергли, что массовая эвакуация в Челябинске это учения
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В ней утверждается, что звонки о якобы минировании зданий в областном центре 4 октября — это учебная тревога.
Возможно, поводом для таких слухов стала запланированная на
Напомним, сегодня появились сообщения о минировании зданий, в которых находятся структуры правительства Челябинской области, в том числе резиденции губернатора, нескольких министерств, администрации Челябинска и ряда школ. Неизвестные по телефону сообщили, что там якобы обнаружены предметы, представляющие опасность. В срочном порядке были эвакуированы все люди, находившиеся в этих зданиях.