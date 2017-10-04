В ФСБ опровергли, что массовая эвакуация в Челябинске это учения

В ней утверждается, что звонки о якобы минировании зданий в областном центре 4 октября — это учебная тревога.

Возможно, поводом для таких слухов стала запланированная на 4—6 октября 2017 г. тренировка по гражданской обороне. Так совпало, что именно сегодня система гражданской обороны России отмечает 85-летие и такие трехдневные учения проводятся традиционно каждый год.

Напомним, сегодня появились сообщения о минировании зданий, в которых находятся структуры правительства Челябинской области, в том числе резиденции губернатора, нескольких министерств, администрации Челябинска и ряда школ. Неизвестные по телефону сообщили, что там якобы обнаружены предметы, представляющие опасность. В срочном порядке были эвакуированы все люди, находившиеся в этих зданиях.