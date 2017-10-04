В Татарстане будут судить экс-директора, обвиняемого в хищении 100 млн рублей

По версии следствия, этот человек с января 2010 года по сентябрь 2015 года, используя служебное положение, похитил более 29 млн рублей, полученные сельхозпредприятием «Алтын Саба» в качестве кредита в банке. При этом он незаконно продал залоговое имущество — 400 голов крупного рогатого скота.

По этой же схеме с августа 2010 года по ноябрь 2014 года обвиняемый похитил более 37 млн рублей кредита, полученных ООО «Агрофирма Слобода». В 2012—2015 годах этот человек руководил ООО «Алтын Саба-М» и продал полученное в лизинг имущество — 400 голов крупного рогатого скота. Тем самым причинил лизинговой компании АО «Росагролизинг» ущерб на более чем 46 млн. рублей. Кроме того, незаконное отчуждение имущества привело к тому, что юридическое лицо не смогло удовлетворить требования кредиторов, и привело к банкротству. Кредиторы заявили об ущербе на более чем 441 млн рублей.