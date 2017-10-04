В Краснодаре избивший мальчика мужчина подал в суд на его семью

Источник: ЮГА.ру

По словам Александра, на детской площадке избили его сына.

«Сегодня сняли побои моего ребенка, которого избил мальчик. Он ему разбил одну бровь, глаз — у него синяк, гематомы на лице», — заявил Александр по телефону в интервью телеканалу «Россия-Кубань».

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова заявила в комментарии телеканалу, что проверка продолжается.