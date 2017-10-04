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16:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре избивший мальчика мужчина подал в суд на его семью

В Краснодаре мужчина, которого подозревают в избиении ребенка на детской площадке, подал иск к семье пострадавшего мальчика.

Источник: ЮГА.ру

По словам Александра, на детской площадке избили его сына.

«Сегодня сняли побои моего ребенка, которого избил мальчик. Он ему разбил одну бровь, глаз — у него синяк, гематомы на лице», — заявил Александр по телефону в интервью телеканалу «Россия-Кубань».

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова заявила в комментарии телеканалу, что проверка продолжается.

«Конфликт уже перерос из простой потасовки во взаимные юридические обвинения. Выяснять отношения родители будут с помощью аргументов — Александр подал встречный иск к семье избитого им мальчика», — говорит корреспондент.

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