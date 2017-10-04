В Краснодаре избивший мальчика мужчина подал в суд на его семью
В Краснодаре мужчина, которого подозревают в избиении ребенка на детской площадке, подал иск к семье пострадавшего мальчика.
В Краснодаре мужчина, которого подозревают в избиении ребенка на детской площадке, подал иск к семье пострадавшего мальчика.
По словам Александра, на детской площадке избили его сына.
«Сегодня сняли побои моего ребенка, которого избил мальчик. Он ему разбил одну бровь, глаз — у него синяк, гематомы на лице», — заявил Александр по телефону в интервью телеканалу «Россия-Кубань».
Начальник
«Конфликт уже перерос из простой потасовки во взаимные юридические обвинения. Выяснять отношения родители будут с помощью аргументов — Александр подал встречный иск к семье избитого им мальчика», — говорит корреспондент.