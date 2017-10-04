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14:45 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте задержан крупный валютчик

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане продолжается работа по либерализации валютной политики, направленная на предоставление населению и бизнес-сообществу инструментария для свободного распоряжения своими валютными средствами.

Источник: Podrobno.uz

Указ Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» от 2 сентября 2017 года является важным руководством к действию для внедрения рыночных механизмов валютного регулирования, активного привлечения прямых иностранных инвестиций, повышения конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынке.

В настоящее время по всей стране растет число обменных пунктов, где любой желающий, пройдя простую процедуру, может свободно обменять валютные средства.

Несмотря на все эти усилия государства, в стране находятся люди, готовые заработать противоправными действиями. Незаконные торговцы валютой не только разрушают финансовые устои государства, но и часто обманывают клиентов, подсовывая им фальшивую валюту.

В рамках борьбы с «черным рынком сотрудники Управления Службы национальной безопасности по Ташкенту совместно с Департаментом при Генпрокуратуре и ГУВД провели спецоперацию по задержанию крупного валютчика. В результате была пресечена попытка незаконной продажи 12 тысяч долларов США за 97,8 миллиона сумов со стороны 36-летнего Дильмурада Азизова. Противоправная сделка происходила в Яккасарайском районе возле Первой нотариальной конторы.

Еще один рейд был проведен сотрудниками Управления Службы национальной безопасности по Хорезмской области в Кошкупыркском районе. Здесь был задержан житель Шаватского района Сафарбой Нуржонов в момент незаконной покупки 5800 долларов за 46,8 миллиона сумов. В ходе личного обыска у Нуржанова были также обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 850 долларов, 56 тысяч казахских тенге, 1500 российских рублей и 53 тысячи сумов.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении Д. Азизова и С. Нуржонова дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, что на днях в ходе спецоперации в Хорезмской области при продаже 6100 долларов за 50 миллионов сумов по курсу 8200 сумов был задержан с поличным житель Ургенча 41-летний Даврон Рузметов. Во время обыска у него обнаружены еще 2300 долларов и 5 тысяч российских рублей.

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