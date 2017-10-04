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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже водитель маршрутки пойдет под суд за смерть пешехода

Коминтерновский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего водителя маршрутки № 54, который сбил на «зебре» 25-летнюю девушку, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 4 октября. Пострадавшая умерла в больнице.

По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2017 года. Девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Силовики расследовали уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Дело передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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