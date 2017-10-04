В Уфе эвакуировали гипермаркет IKEA
В Уфе из гипермаркета IKEA эвакуировали посетителей. Фото и видео попало на страницу «БашДТП» в Instagram.
В Уфе из гипермаркета IKEA эвакуировали посетителей. Фото и видео попало на страницу «БашДТП» в Instagram.
«Просьба немедленно покинуть торговый центр. Пожалуйста, следуйте к выходу, выйдите из здания и отойдите от него на безопасное расстояние», — гласит сигнализация. На кадрах видео посетители спешат покинуть гипермаркет.
Пока не известно, связана ли эвакуация с очередным сообщением о теракте. Подробности уточняются.
К слову, в России началась вторая волна эвакуаций. Так, в минувшую пятницу, 29 сентября, в Екатеринбурге эвакуировали более 160 зданий. В понедельник, 2 октября, в Нижнем Новгороде проверили более 190 объектов. Сегодня началась массовая эвакуация в Казани.