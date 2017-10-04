В Уфе эвакуировали гипермаркет IKEA

«Просьба немедленно покинуть торговый центр. Пожалуйста, следуйте к выходу, выйдите из здания и отойдите от него на безопасное расстояние», — гласит сигнализация. На кадрах видео посетители спешат покинуть гипермаркет.

Пока не известно, связана ли эвакуация с очередным сообщением о теракте. Подробности уточняются.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hHM8nREUh6Y?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.