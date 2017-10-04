В Казани двое мужчин за день угнали Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70

— По словам одного из потерпевших, незнакомый мужчина взял в прокат на сутки Porsche Panamera стоимостью около 3 млн рублей. По условиям сделки арендатор должен был вернуть автомобиль на следующий день, кроме того, стороны обговорили и примерный маршрут передвижения иномарки, который исключал выезд за пределы Казани. Однако ближе к вечеру заявитель получил уведомление о том, что его автомобиль покинул город, а телефон клиента оказался отключен, — рассказали в МВД.