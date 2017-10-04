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15:37 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани двое мужчин за день угнали Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70

В Казани двое жителей Оренбургской области за один день угнали Porsche Panamera, BMW 320i и Infiniti Q70, об этом сообщили в пресс-службе МВД. Преступление случилось 9 сентября.

 — По словам одного из потерпевших, незнакомый мужчина взял в прокат на сутки Porsche Panamera стоимостью около 3 млн рублей. По условиям сделки арендатор должен был вернуть автомобиль на следующий день, кроме того, стороны обговорили и примерный маршрут передвижения иномарки, который исключал выезд за пределы Казани. Однако ближе к вечеру заявитель получил уведомление о том, что его автомобиль покинул город, а телефон клиента оказался отключен, — рассказали в МВД.

В этот же день угнали BMW 320i и Infiniti Q70, общая сумма ущерба превысила 6,5 млн рублей, было возбуждено дело по статье «Мошенничество».

Подозреваемых задержали на автодороге Казань-Оренбург, они были арестованы.

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