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15:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Владелицу Красноуральского химзавода приведут в суд под конвоем

За прогул заседаний.

Владелицу Красноуральского химзавода Ларису Губайдуллину, проигнорировавшую второе судебное заседание, доставят в суд принудительно. Такое решение 4 октября вынесла городская инстанция, передает «Уралинформбюро».

Женщину обвиняют в нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах: весной этого года пожар на предприятии едва не стер Красноуральск с карты Свердловской области.

Губайдуллина пропустила предварительные слушания и основное судебное заседание. Не явился и ее адвокат, сославшись на отпуск. Подсудимая свой «прогул» никак не объяснила.

Гособвинение внесло предложение доставить обвиняемую на следующее судебное заседание под конвоем и заменить Губайдуллиной защитника на адвоката из городской коллегии, чтобы он мог стабильно присутствовать на слушаниях. Суд ходатайство удовлетворил.

Заброшенный химзавод в Красноуральске оказался в эпицентре скандала минувшей весной. Из-за халатного отношения к хранению компонентов взрывчатки на нем вспыхнул пожар.

Химзавод был признан банкротом летом 2016 года, желающих купить объект так и не нашлось.

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