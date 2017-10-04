Владелицу Красноуральского химзавода приведут в суд под конвоем
За прогул заседаний.
За прогул заседаний.
Владелицу Красноуральского химзавода Ларису Губайдуллину, проигнорировавшую второе судебное заседание, доставят в суд принудительно. Такое решение 4 октября вынесла городская инстанция, передает «Уралинформбюро».
Женщину обвиняют в нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах: весной этого года пожар на предприятии едва не стер Красноуральск с карты Свердловской области.
Губайдуллина пропустила предварительные слушания и основное судебное заседание. Не явился и ее адвокат, сославшись на отпуск. Подсудимая свой «прогул» никак не объяснила.
Гособвинение внесло предложение доставить обвиняемую на следующее судебное заседание под конвоем и заменить Губайдуллиной защитника на адвоката из городской коллегии, чтобы он мог стабильно присутствовать на слушаниях. Суд ходатайство удовлетворил.
Заброшенный химзавод в Красноуральске оказался в эпицентре скандала минувшей весной.
Химзавод был признан банкротом летом 2016 года, желающих купить объект так и не нашлось.