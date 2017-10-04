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15:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Спецслужбы опровергают информацию о взрывах в челябинской школе № 12

Прошедшая в соцсетях информация о взрывах в челябинской средней школе № 12 (Курчатовский район) опровергается полицией и ГУ МЧС региона. «Информация меняется ежеминутно, но сообщений из школы № 12 не поступало», сообщают в пресс-службах двух ведомств.

Информацию о взрывах в школе на улице Солнечной разместил у себя на странице пользователь «Твиттер» с никнеймом План Шатун. «Подтверждают два взрыва в Челябинской школе № 12. В столовой и на втором этаже. Туда несутся скорые», — написал он в комментариях к собственному сообщению о волне «телефонных терактов» в Челябинске.

Далее Шатун утверждает, что родители учеников школы № 12 в группе в мессенджере сообщают о взрыве в столовой. Отметим, по официальным данным средняя школа № 12 до сих пор не присутствовала в списках объектов, подвергшихся 4 октября телефонной атаке — возможно, потому, что официально она открыта только до 13−25, основная же волна звонков пошла несколько позже этого времени.

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В спасательном ведомстве и правоохранительных органах «ФедералПресс» также заверили, что ни о каких ЧП в школе сообщений не поступало. «Это просто нагнетание напряженности», — уточняют в пресс-службе ГУ МВД.

Напомним, в административные здания Челябинска сегодня во второй половине дня начали поступать сообщения о нахождении потенциально опасных предметов. По тревоге были подняты все спецслужбы города, в десятках зданий прошли экстренные эвакуации сотрудников и посетителей. Полицейские и кинологи с собаками проверяют каждое помещение.

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В число объектов, которые попали под прицел лжетеррористов, попали правительство Челябинской области и местная мэрия, министерства, вузы, школы, детские сады. Многих распустили по домам.

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