Источник: Вести - Пермь

Бывшему министру спорта Павлу Ляху изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Такое решение было принято в связи с истечением предельного срока содержания под стражей, пишет «Коммерсант».

Павел Лях был задержан 4 октября прошлого года. По версии следствия, занимая должность министра физкультуры и спорта, он подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми на сумму около 45 млн рублей.