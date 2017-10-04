Предположительный момент падения самолета под Алматы попал на камеру наблюдения

Источник: Tengrinews

Судя по кадрам, инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

На переднем плане видна парковка грузовиков. Дата и время, указанные на мониторе, совпадают с временем произошедшей трагедии — 3 октября, 18.47.

Уже стемнело, на парковке горят фонари. Кроме того, можно услышать звук, похожий на моросящий дождь.

На исходе 18.46 минуты вдали виден светящийся, возможно горящий падающий объект. Затем он скрывается за холмами, через несколько мгновений происходит серия вспышек и клубы огня поднимаются к небу. Последняя яркая вспышка озаряет всю округу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aLXeBCGcZ6A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В авиакатастрофе близ Алматы погибли известные казахстанские профессора: врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.

Также погибли члены экипажа — командир воздушного судна — Цой Г. Н., второй пилот — Кутафин Е. и авиатехник Акматбаев Б. О.