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16:22 (мск), источник: АиФ Калининград

Под Славском найден убитым 23-летний местный житель

Под Славском найден убитым 23-летний местный житель. Тело уже со следами гнилостных изменений было обнаружено 1 октября вблизи поселка Урожайное, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Источник: Аргументы и факты

«На теле мужчины обнаружены повреждения в области головы, указывающие на криминальный характер смерти. Судебно-медицинская экспертиза выявила многооскольчатый перелом костей свода черепа. Это и стало причиной смерти», — сообщили в следственном комитете.

Выяснилось, что погибший — житель поселка Охотное. Его убийцу ищут, возбуждено уголовное дело.

Тех, кто обладает значимой информацией для расследуемого уголовного дела, просят сообщить об этом в СК по телефонам: 8 (40161) 3−41−35, 3−82−00, либо по телефону доверия 8 (4012) 305−765. Конфиденциальность гарантируется.

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