Под Славском найден убитым 23-летний местный житель
Под Славском найден убитым 23-летний местный житель. Тело уже со следами гнилостных изменений было обнаружено 1 октября вблизи поселка Урожайное, сообщили в
Под Славском найден убитым 23-летний местный житель. Тело уже со следами гнилостных изменений было обнаружено 1 октября вблизи поселка Урожайное, сообщили в
«На теле мужчины обнаружены повреждения в области головы, указывающие на криминальный характер смерти.
Выяснилось, что погибший — житель поселка Охотное. Его убийцу ищут, возбуждено уголовное дело.
Тех, кто обладает значимой информацией для расследуемого уголовного дела, просят сообщить об этом в СК по телефонам: 8 (40161) 3−41−35, 3−82−00, либо по телефону доверия 8 (4012) 305−765. Конфиденциальность гарантируется.