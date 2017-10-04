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15:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

СК возбудил дело по факту убийства женщины в Битцевском парке

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения в Битцевском лесопарке тела женщины, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По версии следствия, на территории Битцевского лесопарка вблизи ул. Миклухо-Маклая в Москве, местные жители обнаружили тело женщины 1980 г. рождения с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — сказала Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка СК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.

Ранее Иванова рассказала Агентству «Москва», что в ночь на среду, 4 октября, за супермаркетом на ул. Миклухо-Маклая обнаружены останки тела мужчины.

В СМИ также сообщали, что в лесу в районе Коньково было обнаружено тело девушки с ножевыми ранениями и отрезанная голова мужчины.

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