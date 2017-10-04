СК возбудил дело по факту убийства женщины в Битцевском парке

«По версии следствия, на территории Битцевского лесопарка вблизи ул. Миклухо-Маклая в Москве, местные жители обнаружили тело женщины 1980 г. рождения с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — сказала Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного главка СК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.

Ранее Иванова рассказала Агентству «Москва», что в ночь на среду, 4 октября, за супермаркетом на ул. Миклухо-Маклая обнаружены останки тела мужчины.