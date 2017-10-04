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15:52 (мск), источник: VN.ru

Загрязнение воздуха замеряют после пожара на складе в Новосибирске

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул производственный склад, расположенный на территории завода «Сибсельмаш». Тушение осложнялось огромным размером помещения, в котором кроме автомобилей находились газовые баллоны.

На данный момент на месте ЧП работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину возгорания.

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Сегодня, в 16:18 по новосибирскому времени на пульт связи пожарной части от очевидца поступило сообщение о том, что в Новосибирске вспыхнул крупный пожар в производственном складском здании. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля здания по всей площади, происходило горение внутри.

«Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Сам склад находится в промышленной зоне, угрозы жилым домам нет», — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по региону.

В 18 часов открытое горение было ликвидировано. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления. «Сейчас на месте работает “Центр гигиены и эпидемиологии по НСО” для проведения замеров загрязнения воздуха продуктами горения вследствие пожара. Всего на ликвидацию пожара были направлены 45 человек и 14 единиц техники», — добавили в МЧС.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

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