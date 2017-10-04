Уголовное дело возбуждено по факту смерти роженицы в Дзержинске Нижегородской области
Уголовное дело возбуждено по факту смерти роженицы в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 4 октября 2017 года.
Уголовное дело возбуждено по факту смерти роженицы в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 4 октября 2017 года.
По версии следствия, 28 сентября в перинатальном центре г. Дзержинск 40-летней женщине была произведена плановая операция искусственного родоразрешения, в результате которой родился здоровый младенец. После родов состояние женщины ухудшилось, и она была переведена в ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинск», где пациентке была произведена хирургическая операция. 2 октября женщина скончалась в медицинском учреждении.
По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
С целью установления причин ее смерти назначена
Напомним, недавно суд обязал перинатальный центр в Дзержинске выплатить более 2,5 млн рублей за смерть пациентки, произошедшую в 2014 году.