Уголовное дело возбуждено по факту смерти роженицы в Дзержинске Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, 28 сентября в перинатальном центре г. Дзержинск 40-летней женщине была произведена плановая операция искусственного родоразрешения, в результате которой родился здоровый младенец. После родов состояние женщины ухудшилось, и она была переведена в ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинск», где пациентке была произведена хирургическая операция. 2 октября женщина скончалась в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

С целью установления причин ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Изымается документация в лечебных учреждениях, которые оказывали женщине медицинскую помощь. В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку как врачам перинатального центра, так и врачам БСМП.