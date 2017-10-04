В Челябинске эвакуировали более 80 организаций
Массовые эвакуации прошли в Челябинске.
Массовые эвакуации прошли в Челябинске.
На данный момент известно о более чем 80 организациях, сотрудников которых вывели из зданий по тревоге, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В качестве причины называют информацию о заминировании. Один из первых звонков поступил в правительство региона.
«Решением руководства все сотрудники во избежание последствий были отпущены по домам. Здесь остаются только руководители подразделений. На площадке работают силовики, вы видите, что здесь машины скорой помощи, — говорит начальник управления
Следом в средствах массовой информации и социальных сетях начали появляться данные об эвакуации нескольких десятков учебных заведений областного центра, зданий челябинской и копейской мэрии, ЗАГС Советского района, редакций СМИ, в том числе ОТВ и газеты «Губерния».
Анна Селезнева.