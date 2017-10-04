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15:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске эвакуировали более 80 организаций

Массовые эвакуации прошли в Челябинске.

На данный момент известно о более чем 80 организациях, сотрудников которых вывели из зданий по тревоге, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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В качестве причины называют информацию о заминировании. Один из первых звонков поступил в правительство региона.

«Решением руководства все сотрудники во избежание последствий были отпущены по домам. Здесь остаются только руководители подразделений. На площадке работают силовики, вы видите, что здесь машины скорой помощи, — говорит начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Следом в средствах массовой информации и социальных сетях начали появляться данные об эвакуации нескольких десятков учебных заведений областного центра, зданий челябинской и копейской мэрии, ЗАГС Советского района, редакций СМИ, в том числе ОТВ и газеты «Губерния».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Селезнева.

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