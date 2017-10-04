В Челябинске эвакуировали более 80 организаций

На данный момент известно о более чем 80 организациях, сотрудников которых вывели из зданий по тревоге, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Читайте также Полиция прокомментировала случаи «минирования» в Челябинске

В качестве причины называют информацию о заминировании. Один из первых звонков поступил в правительство региона.

«Решением руководства все сотрудники во избежание последствий были отпущены по домам. Здесь остаются только руководители подразделений. На площадке работают силовики, вы видите, что здесь машины скорой помощи, — говорит начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Следом в средствах массовой информации и социальных сетях начали появляться данные об эвакуации нескольких десятков учебных заведений областного центра, зданий челябинской и копейской мэрии, ЗАГС Советского района, редакций СМИ, в том числе ОТВ и газеты «Губерния».

<div id="vk_post_-32443541_663360"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-32443541_663360", -32443541, 663360, '8hCDVEbC6YSxHlQMZgtBYkHIBMeJ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.