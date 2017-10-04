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17:22 (мск), источник: Югополис

На Кубани задержаны серийные воры-домушники

Общий ущерб потерпевшим жителям Красноармейского района составил свыше 600 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах из домовладений. Было похищено имущество, деньги, золотые изделия, техника и газосварочные приборы. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 600 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и установили, что в момент совершения преступлений к домовладениям потерпевших подъезжал микроавтобус, не принадлежавший местным жителям. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили его местонахождение. Подозреваемые: 25-летний житель соседней республики и его 40-летний знакомый, гражданин ближнего зарубежья, были задержаны возле гостиницы, где временно проживали. При осмотре их автомобиля сотрудники полиции обнаружили часть похищенного имущества.

В отделе полиции подозреваемые сознались в содеянном. При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанных к трем фактам хищений из домовладений, совершенных на территории Красноармейского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Они заключены под стражу. Ведется следствие, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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