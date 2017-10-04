На Кубани задержаны серийные воры-домушники

В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах из домовладений. Было похищено имущество, деньги, золотые изделия, техника и газосварочные приборы. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 600 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и установили, что в момент совершения преступлений к домовладениям потерпевших подъезжал микроавтобус, не принадлежавший местным жителям. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили его местонахождение. Подозреваемые: 25-летний житель соседней республики и его 40-летний знакомый, гражданин ближнего зарубежья, были задержаны возле гостиницы, где временно проживали. При осмотре их автомобиля сотрудники полиции обнаружили часть похищенного имущества.

В отделе полиции подозреваемые сознались в содеянном. При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанных к трем фактам хищений из домовладений, совершенных на территории Красноармейского района.