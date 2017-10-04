На Кубани задержаны серийные воры-домушники
Общий ущерб потерпевшим жителям Красноармейского района составил свыше 600 тысяч рублей.
Общий ущерб потерпевшим жителям Красноармейского района составил свыше 600 тысяч рублей.
В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах из домовладений. Было похищено имущество, деньги, золотые изделия, техника и газосварочные приборы. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 600 тысяч рублей.
В ходе
В отделе полиции подозреваемые сознались в содеянном. При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанных к трем фактам хищений из домовладений, совершенных на территории Красноармейского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Они заключены под стражу. Ведется следствие, сообщает «Югополису»