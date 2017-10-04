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16:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Следователи разыскивают пропавшего 7 лет назад в Арзамасе Нижегородской области Игоря Жамкова

Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

Согласно информации, 40-летний мужчина пропал в конце августа 2010 года. Он ушел из квартиры своего дома, расположенной на ул. Мира в Арзамасе.

Накануне исчезновения мужчина продал принадлежащую ему квартиру, а также расстался с сожительницей, которая и видела его последний раз в садоводческом товариществе № 12.

На вид мужчине около 35 лет, его рост 178 см. Пропавший имеет худощавое телосложение, овальное лицо, темные короткие волосы, темные глаза.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемом, просьба сообщить ее следователями по телефону 8 (83147) 2−94−98 или по телефону 8 (83147) 7−80−60.

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