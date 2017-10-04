Следователи разыскивают пропавшего 7 лет назад в Арзамасе Нижегородской области Игоря Жамкова
Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Согласно информации, 40-летний мужчина пропал в конце августа 2010 года. Он ушел из квартиры своего дома, расположенной на ул. Мира в Арзамасе.
Накануне исчезновения мужчина продал принадлежащую ему квартиру, а также расстался с сожительницей, которая и видела его последний раз в садоводческом товариществе № 12.
На вид мужчине около 35 лет, его рост 178 см. Пропавший имеет худощавое телосложение, овальное лицо, темные короткие волосы, темные глаза.
Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемом, просьба сообщить ее следователями по телефону 8 (83147) 2−94−98 или по телефону 8 (83147) 7−80−60.