Следователи разыскивают пропавшего 7 лет назад в Арзамасе Нижегородской области Игоря Жамкова

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

Согласно информации, 40-летний мужчина пропал в конце августа 2010 года. Он ушел из квартиры своего дома, расположенной на ул. Мира в Арзамасе.

Накануне исчезновения мужчина продал принадлежащую ему квартиру, а также расстался с сожительницей, которая и видела его последний раз в садоводческом товариществе № 12.

На вид мужчине около 35 лет, его рост 178 см. Пропавший имеет худощавое телосложение, овальное лицо, темные короткие волосы, темные глаза.