В Новосибирске ликвидировали пожар на складе с пенопластом

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что возгорание было ликвидировано на площади 2 тысяч квадратных метров. По его словам, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет. Превышения содержания вредных веществ в воздухе пока не зафиксировано.

«Менее двух часов потребовалось новосибирским пожарным, чтобы ликвидировать крупный пожар в Ленинском районе. На данный момент на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину возгорания», — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что в 18.00 (14.00 мск) открытое горение было ликвидировано. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления. На месте работает «Центр гигиены и эпидемиологии по НСО» для проведения замеров загрязнения воздуха продуктами горения вследствие пожара. Угрозы жилым домам нет.

«Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ», — говорится в сообщении.