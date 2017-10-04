Бывшего начальника спорткомитета администрации Перми приговорили к реальному сроку

Как сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю, экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как установили следствие и суд, в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, господин Мартюшов, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Обвинской.

Изменения были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта.

В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб., бюджету Перми — более 26,4 млн руб. Преступление было выявлено сотрудниками подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю и расследовалось Вторым отделом по расследованию особо важных уголовных д ел СУ СКР по Пермскому краю.