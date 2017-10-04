Бывшего начальника спорткомитета администрации Перми приговорили к реальному сроку
В Перми вынесен приговор в отношении бывшего комитета по физической культуре и спорту администрации города Александру Мартюшову.
В Перми вынесен приговор в отношении бывшего комитета по физической культуре и спорту администрации города Александру Мартюшову.
Как сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю,
Изменения были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного
В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб., бюджету Перми — более 26,4 млн руб. Преступление было выявлено сотрудниками подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю и расследовалось Вторым отделом по расследованию особо важных уголовных д ел СУ СКР по Пермскому краю.
Приговором суда господину Мартюшову было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет. Кроме этого, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Он взят под стражу в зале суда.