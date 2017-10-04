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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшего начальника спорткомитета администрации Перми приговорили к реальному сроку

В Перми вынесен приговор в отношении бывшего комитета по физической культуре и спорту администрации города Александру Мартюшову.

Как сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю, экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как установили следствие и суд, в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, господин Мартюшов, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Обвинской.

Изменения были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта.

В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб., бюджету Перми — более 26,4 млн руб. Преступление было выявлено сотрудниками подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю и расследовалось Вторым отделом по расследованию особо важных уголовных д ел СУ СКР по Пермскому краю.

Приговором суда господину Мартюшову было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет. Кроме этого, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Он взят под стражу в зале суда.

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