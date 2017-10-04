Дай Бог, чтобы Максим: семья пропавшего мальчика верит, что он в Польше
В польском Седльце ищут 10-летнего беспризорного ребенка, который тайком ехал в фуре.
В польском Седльце ищут 10-летнего беспризорного ребенка, который тайком ехал в фуре.
ГРОДНО, 4 окт — Sputnik, Инна Гришук. Семья Максима Мархалюка с надеждой восприняла новость о том, что в Польше ищут 10-летнего ребенка, который по описанию может быть похож на пропавшего в пуще мальчика.
«Молим Бога, чтобы Максим оказался там. Он выглядит младше, как раз лет на 10», — говорит родная тетя Максима Светлана, которая только сегодня узнала о том, что польская полиция ищет десятилетнего мальчика.
По ее словам, им сложно представить, как Максим мог пересечь
«Друзей в Польше у Максима тоже нет. Основной круг общения у него — это мальчики из Нового двора, а также ребята из Минска, которые приезжали к бабушкам на каникулы», — добавила Светлана.
Сам Максим в Польше давно не был. Родители, хотя и поляки по происхождению, также не ездят в соседнюю страну. Правда, если бы мальчик оказался в Польше, то теоретически, смог бы немного понимать местных. С мамой он каждое воскресенье ходил на службу в костел, знал молитвы на польском языке.
Светлана рассказала, что вся семья надеется, что Максим до сих пор жив. Но сейчас семья уверена: в лесу его точно нет.
«Согласитесь, за такое время не выжил бы там даже взрослый. В таких условиях, при такой погоде», — уточняет женщина.
Объявление о том, что полиция польского города Седльце (более 150 км от Нового двора — Sputnik) ищет беспризорного мальчика, появилось на одном из местных сайтов. В конце сентября в полицию обратился водитель фуры. Он рассказал, что ребенок тайком проник в машину на паркинге, спрятался в спальной части кабины и укрылся одеялом. Вскоре водитель обнаружил мальчика, но тот не отвечал на вопросы. Когда мужчина приехал в полицию, ребенок сбежал.
Известно, что в Польше на данный момент нет без вести пропавших детей. Разыскиваемый мальчик был одет в темную одежду, включая рубашку с коротким рукавом.