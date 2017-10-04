Дай Бог, чтобы Максим: семья пропавшего мальчика верит, что он в Польше

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 4 окт — Sputnik, Инна Гришук. Семья Максима Мархалюка с надеждой восприняла новость о том, что в Польше ищут 10-летнего ребенка, который по описанию может быть похож на пропавшего в пуще мальчика.

«Молим Бога, чтобы Максим оказался там. Он выглядит младше, как раз лет на 10», — говорит родная тетя Максима Светлана, которая только сегодня узнала о том, что польская полиция ищет десятилетнего мальчика.

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По ее словам, им сложно представить, как Максим мог пересечь белорусско-польскую границу и заехать так далеко от дома. Тем более что у семьи Мархалюк нет родственников в Польше и близких знакомых, с которыми они поддерживали тесный контакт. Но семья верит, что это может быть их ребенок.

«Друзей в Польше у Максима тоже нет. Основной круг общения у него — это мальчики из Нового двора, а также ребята из Минска, которые приезжали к бабушкам на каникулы», — добавила Светлана.

Сам Максим в Польше давно не был. Родители, хотя и поляки по происхождению, также не ездят в соседнюю страну. Правда, если бы мальчик оказался в Польше, то теоретически, смог бы немного понимать местных. С мамой он каждое воскресенье ходил на службу в костел, знал молитвы на польском языке.

Светлана рассказала, что вся семья надеется, что Максим до сих пор жив. Но сейчас семья уверена: в лесу его точно нет.

«Согласитесь, за такое время не выжил бы там даже взрослый. В таких условиях, при такой погоде», — уточняет женщина.

Объявление о том, что полиция польского города Седльце (более 150 км от Нового двора — Sputnik) ищет беспризорного мальчика, появилось на одном из местных сайтов. В конце сентября в полицию обратился водитель фуры. Он рассказал, что ребенок тайком проник в машину на паркинге, спрятался в спальной части кабины и укрылся одеялом. Вскоре водитель обнаружил мальчика, но тот не отвечал на вопросы. Когда мужчина приехал в полицию, ребенок сбежал.