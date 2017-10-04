В Минске возбудили уголовное дело в отношении директора турфирмы «Дром-Тур»

Источник: БЕЛТА

По данным следствия, жительница Минска 1961 года рождения с декабря 2016 года по июль 2017-го под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 24 граждан на общую сумму не менее Br98 тыс. При этом выполнять обязательств не намеревалась.

Первые заявления о противоправных действиях подозреваемой стали поступать в правоохранительные органы еще в июле, при этом директор убеждала клиентов в скором возврате денег и создала видимость принятия мер по возмещению ущерба. Спустя некоторое время в милицию обратился еще ряд граждан, отдых которых был запланирован на август. Большинству клиентов деньги в полном объеме так и не были возвращены.

Этот факт стал одним из оснований для возбуждения уголовного дела. Несмотря на то, что директор турфирмы находилась в неблагоприятном финансовом положении и изначально не могла выполнить взятых на себя обязательств, она продолжила свою деятельность, в том числе рассчитывая расплатиться по долгам из денег, вносимых новыми клиентами.

При всестороннем изучении деятельности турфирмы следствием изъята документация, проверяется информация о иных заимствованиях денежных средств у граждан.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.