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16:20 (мск), источник: Kazinform

Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане совершено разбойное нападение на букмекерскую контору, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

3 октября в 19.00 часов неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на букмекерскую контору Tennisi.kz, расположенную по адресу Ауэзова, 38.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 192 “Разбой” УК РК. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого лица. Сумма ущерба устанавливается», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

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