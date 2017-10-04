Разбойное нападение совершено на букмекерскую контору в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане совершено разбойное нападение на букмекерскую контору, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане совершено разбойное нападение на букмекерскую контору, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
3 октября в 19.00 часов неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на букмекерскую контору Tennisi.kz, расположенную по адресу Ауэзова, 38.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 192 “Разбой” УК РК. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого лица. Сумма ущерба устанавливается», — прокомментировали в