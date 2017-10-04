В Гомельском районе женщина выпала из трактора и попала под две легковушки

«Первоначально водитель первого авто пояснил, что двигался по дороге и заметил лежащего человека. Объехав его, он остановился на обочине, чтобы обозначить препятствие аварийным знаком. Однако не успел, ехавший следом за ним автомобиль также совершил наезд на человека. Известно, что трактор, в котором ехала женщина, не был зарегистрирован в установленном порядке, управлял им 37-летний мужчина без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения. К слову, он не сразу заметил исчезновение пассажирки», — рассказала подробности Наталья Хололеенко.