В Гомельском районе женщина выпала из трактора и попала под две легковушки

ДТП произошло вечером 3 октября на автодороге граница РФ-Гомель-Кобрин. Женщина 1983 года рождения выпала из полуприцепа трактора на проезжую часть. Она скончалась на месте происшествия.
«Первоначально водитель первого авто пояснил, что двигался по дороге и заметил лежащего человека. Объехав его, он остановился на обочине, чтобы обозначить препятствие аварийным знаком. Однако не успел, ехавший следом за ним автомобиль также совершил наезд на человека. Известно, что трактор, в котором ехала женщина, не был зарегистрирован в установленном порядке, управлял им 37-летний мужчина без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения. К слову, он не сразу заметил исчезновение пассажирки», — рассказала подробности Наталья Хололеенко.
При тщательном осмотре места происшествия и транспортных средств сотрудники ГАИ установили, что первый автомобиль, пытаясь объехать препятствие, наехал на женщину задними колесами, а следовавший за ним второй автомобиль совершил наезд повторно.
В отношении водителя первого автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
Назначен ряд экспертиз и проверок, которые помогут установить, наступила смерть женщины из-за падения или от наезда автомобиля.