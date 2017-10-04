Игорь Гамрецкий осужден на 3 года

Ранее бывший чиновник заявил прессе, что наказание в виде 2 лет лишения свободы слишком жестокое. Кроме Гамрецкого в деле фигурирует и имя бизнесмена Александра Пинчевского и бывшего муниципального советника Геннадие Иващенко, отвечавший за отбор компании, которая займется обустройством платных парковок. Кроме них, в деле указаны и три руководителя компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по парковке.