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17:05 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Гамрецкий осужден на 3 года

Игорь Гамрецкий обвиняется в извлечении выгоды из влияния, в результате которого получил материальные ценности и преимущества в особо крупных размерах. По этому же делу о платных парковках в Кишиневе проходит и примар Дорин Киртоакэ, передает tv8.md.

Источник: Actualitati.md

Бывший глава генерального управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии муниципия Кишинев Игорь Гамрецкий был осужден на три года c отсрочкой приговора.

Ранее бывший чиновник заявил прессе, что наказание в виде 2 лет лишения свободы слишком жестокое. Кроме Гамрецкого в деле фигурирует и имя бизнесмена Александра Пинчевского и бывшего муниципального советника Геннадие Иващенко, отвечавший за отбор компании, которая займется обустройством платных парковок. Кроме них, в деле указаны и три руководителя компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по парковке.

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